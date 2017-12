Alba Volley le minors ok.

Alba Volley belle vittorie sotto l’Albero per Seconda Divisione e settore giovanile

Non solo la prima squadra di B1 regala grandi soddisfazioni all’Alba Volley ma anche le minors. Nell’ultimo weekend si sono registrati infatti gli ottimi successi della Seconda Divisione femminile, della squadra U18 e delle baby U14.

Seconda Divisone ancora a segno

Ancora segno la Seconda Divisione dell’Alba Volley. Il team allenato da coach Duilio Ronchi si è imposto con grande autorità per 3-0 sul campo del Figino Serenza migliorando la sua classifica. Una vittoria in progressione visto che il primo set è stato vinto dopo un avvio non facile. Dopo il 20-20 Alba ha chiuso in crescendo sul 25-21. Più agevole il secondo set con le ospiti più attente che riescono a limitare le padroni di casa imponendosi per 25-17. Nel terzo set Figino prova il riscatto e scappa via sul 12-6 ma la CS Alba non ci sta, carbura e chiude i conti sul 25-18.

Per la Seconda Divisone la prossima gara, l’ultima del 2017, è in programma mercoledì 20 in casa contro Sagninol

Il tabellino di Figino Volley -Cs Alba Volley 0-3

Parziali: 21-25, 17-25, 18-25.

Under14 super contro Perticato

Bene anche la squadra Under 14 di Martina Losa che a domicilio non ha fato né sconti né regali al Perticato battuto per 3-0. Primo set meno facile del previsto perché dopo un buon avvio sull’8-0 le baby orange hanno vinto un pò in affanno per 25-22. Più agevole il secondo set sempre condotto con autorità e chiuso 25-17. Molto combattuto il terzo set con le ospiti che resistono fino al 25-25 ma devo alzare bandiera bianca ai vantaggi per 27-25. Le under14 del CS Alba torneranno in campo domenica 17 ad Alzate ospiti del Rastà

Il tabellino di Cs Alba U14-2k Volley Perticato 3-0

Parziali: 25-22, 25-17, 27-25.

Under 18 colpo corsaro a Montorfano

Bel colpo corsaro delle orange U18 del Cs Alba Volley che passano a Montorfano senza patemi. Dopo aver vinto in scioltezza il primo set per 25-19, nel secondo l’Alba cala e le padroni di casa ne approfittano per tenere in scacco le ospiti fino al 10 pari. Poi Alba si sveglia e allunga per chiudere sul 25-14. Stesso copione anche nelle terza e decisiva partita con Montorfano che ci prova ma deve alzare bandiera bianca per 25-16. Prossima gara per le under18 del Cs Alba Volley è fissata per sabato 16 in casa del Figino, per l’ultima partita del girone e del 2017.

Il tabellino di Pol. Montorfano- Cs Alba Volley 0-3

Parziali: 19-25, 14-25, 16-25.