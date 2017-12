(Anzano del Parco) Era seduto in studio tra il pubblico del programma “Isola dei Famosi” e, grazie alla sua bellezza e il suo stile davvero unico, ha fatto letteralmente impazzire il web. Una vera e propria tempesta mediatica quella che ha investito Christian Manzoni, 34 anni, residente a Renate e che da oltre 11 anni lavora alla Coiter di Anzano del Parco.

Personal shopper di Anzano protagonista

Conosciutissimo e apprezzato personal shopper, Christian non si aspettava di certo che a sedere tra il pubblico in studio del reality in diretta su Canale 5 martedì 21 marzo avrebbe creato scalpore e curiosità tra i fan del programma, che a pochi minuti dall’inizio hanno iniziato a chiedersi chi fosse quel ragazzo tra il pubblico che il regista inquadrava con lunghi primi piani.

Noi lo abbiamo incontrato per capire cosa è successo quella sera. “A dire il vero è stata una mia amica a chiedermi di andare con lei in studio, come pubblico del programma. Non sono parente di nessuno dei famosi e nemmeno amico – racconta ancora un po’ stranito dall’accaduto – Seguo l’Isola dei Famosi da casa e quindi ho deciso di accompagnarla: mai mi sarei immaginato che sarebbe successa una cosa simile. Quando siamo entrati in studio abbiamo preso posto, ero seduto davanti, proprio a pochi passi da Alessia Marcuzzi, una persona davvero simpatica e solare oltre che molto bella, e mi si è avvicinato il regista Roberto Cenci, mi ha chiesto se poteva scattarmi una foto e ho acconsentito senza capire bene a cosa gli sarebbe servita. Poi è iniziata la diretta e ho seguito la trasmissione come se fossi a casa mia, interessato alle vicende dei naufraghi”.

“Non mi sono accorto di nulla”

Nel frattempo però la telecamera di Canale 5 continuava a riprendere il giovane e da casa è stato praticamente impossibile non notarlo in studio anche grazie ai suoi occhi azzurrissimi. “Io davvero non mi sono accorto di nulla, le luci in studio sono fortissime e guardavo gli schermi del programma – spiega Christian – E’ stato durante la prima pubblicità che ho guardato un attimo il telefono, volevo inviare una foto a mia mamma, e ho visto che avevo oltre 200 messaggi: tutti mi avevano scritto che ero stato inquadrato a lungo. Al momento non ho dato molto peso alla cosa e mi sono goduto lo spettacolo”.

Al termine della diretta, intorno alle 00.30, Christian insieme all’amica è uscito dagli studi ed è stato fermato da alcuni agenti delle agenzia di moda. “Mi hanno detto che mi volevano per dei lavori, ho lasciato il numero, non so ora cosa succederà”. Già all’indomani, invece, sul web alcune testate nazionali hanno riportato la foto di Christian chiedendosi chi fosse “il misterioso ragazzo seduto tra il pubblico dell’isola”. Senza contare le migliaia di Twitter e di commenti Facebook incuriositi dallo stile e dalla particolare bellezza del 34enne.

“La mia foto ha fatto il giro di tutti i social, per me è una cosa nuovissima visto che non utilizzo neanche Facebook ma ammetto che non mi dispiace, credo che sia stato proprio il destino a far si che mi trovassi lì quella sera perchè come ho detto non era stata una mia iniziativa e non immaginavo che succedesse questo. So che ci sono state anche delle critiche ma è comprensibile, non si può piacere a tutti”.

Anche al “Gruppo Moda Coiter” di Anzano la notizia di Christian in tv si è presto sparsa: “Nella giornata di mercoledì in moltissimi mi hanno detto di avermi visto, persino alla pasticceria dove vado a far colazione sono stato avvicinato da sconosciuti. E’ una strana sensazione, soprattutto perchè niente era programmato”.

(Giornale di Erba, 25 marzo 2017)