Successo per la prima edizione della “Babbo&Dog Running” di Erba.

130 partecipanti

La “Babbo&Dog Running” è andata in scena per la prima volta a Erba ieri, domenica 17 dicembre. La manifestazione podistica, riservata agli appassionati corridori e agli amatori di tutte le età, si sono presentati vestiti da Babbo Natale in compagnia dei loro amici a quattro zampe per sostenere le iniziative dell’associazione “Gli Amici del Randagio Onlus – Canile di Erba”. E’ stata una vera e propria festa: erano 130 i partecipanti.

Anche il sindaco tra gli iscritti

Gli iscritti hanno scelto tra una passeggiata di cinque chilometri nel circuito cittadino e una gara podistica di dieci chilometri con o senza il proprio cane. Dopo le iscrizioni alla Corte dei Maghi, alle 10 l’assessore allo Sport Alessio Nava ha dato il via alla “Babbo&Dog Running” insieme a Sara Pozzoli, presidente del Gruppo Sportivo San Vincenzo. I partecipanti sono stati scortati per il primo chilometro da un’auto della Polizia locale. Tra gli iscritti c’era anche il sindaco Veronica Airoldi insieme al suo cane Rose. All’arrivo dei due percorsi disponibili, un’area ristoro ha accolto i partecipanti con thé caldo e acqua e gli amici a quattro zampe con delle crocchette.

I vincitori

Alle 11.30 il vicesindaco Erica Rivolta ha premiato i vincitori della “Babbo&Dog Running”. Per la passeggiata non competitiva sono stati consegnati guanti termici offerti da “Panzeri veste lo sport” e un osso alle prime tre coppie classificate: nell’ordine Vittorio Sirica con Camilla, Gabriele Morassi con Kira e Felicita con Max.

Per la gara podistica di dieci chilometri, la classifica maschile ha visto salire sul podio più alto Marco Fusi. Secondo Ruggero Fusi, terzo Fabio Tavecchio. A tutti e tre sono stati consegnati i guanti termici e vini della tenuta Stefano Farina. Nella gara femminile, prima classificata Elisabetta Clerici. Premiati anche i primi bambini giunti al traguardo, Giacomo Viganò e Bianca Viganò.

Gli organizzatori

La “Babbo&Dog Running”, patrocinata dal Comune di Erba, è stata promossa da Asd Gruppo Sportivo Istituto San Vincenzo Sportivamente Insieme, Unione Sportiva Atletica San Maurizio, Atletica Erba, Gli Amici del Randagio Onlus e Associazione delle Vie di Erba.