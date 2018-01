Anche quest’anno l’istituto comprensivo di Bosisio Parini raccoglierà aiuti a supporto delle scuole del maceratese colpite dal sisma del 2016. L’iniziative si unisce a quella delle scuole dell’erbese che, in collaborazione con la protezione Civile Erba Laghi, propongono una raccolta di materiale. Risme di carta, cartoncini, colori (pastelli, pennarelli, tempere, pastelli a cera…) colla, ecc… Chi vuole sostenere l’iniziativa potrà consegnare il materiale nella settimana tra il 29 gennaio e il 2 febbraio.

Comprensivo di Bosisio, ecco dove consegnare il materiale

Si potrà consegnare il materiale alle medie “K. WOJTYLA” di via A. Appiani, 10; alla primaria “I. CALVINO” di via A. Appiani, 10 e presso l’infanzia “L. MELZI D’ERIL” di Garbagnate Rota. Infine nella primaria “G. SEGANTINI” di via Ragazzi del ‘99 a Cesana Brianza.

Il materiale sarà raccolto durante gli orari di apertura delle scuole e verrà successivamente ritirato dai volontari della Protezione Civile Erba Laghi. Infine gli erbesi provvederanno a recapitare il materiale raccolto alle scuole terremotate.

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU