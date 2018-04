E’ in programma mercoledì 4 aprile a Merone il primo appuntamento di “4 colpi alla ‘ndrangheta”.

Stop alle mafie

La prima delle quattro serate organizzate dal Circolo Ambiente Ilaria Alpi è prevista per mercoledì 4 aprile in sala consiliare a Merone (via Appiani 22). Il tema è “L’utilizzo dei beni confiscati alle mafie” . Si parlerà di alcune esperienze virtuose derivanti dalla confisca e dal riutilizzo a fini sociali dei beni appartenuti ai mafiosi.

I relatori

L’incontro, moderato da Roberto Fumagalli (presidente del Circolo Ambiente Ilaria Alpi) inizierà alle 21. L’ingresso è libero. Relatori della serata saranno due. L’avvocato Ilaria Ramoni, esperta in diritto del lavoro e legislazione antimafia e coadiutore dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni confiscati. Ramoni ha scritto anche un libro sul tema. Poi ci sarà Silvia Bartellini, presidente della rete di imprese sociali “Passepartout” che gestisce la Casa Chiaravalle di Milano, il bene più grande sottratto alla criminalità in Lombardia.

Gli altri incontri

Gli altri tre incontri sono in programma nelle prossime tre settimane: mercoledì 11 aprile “4 colpi alla ‘ndrangheta” farà tappa a Ponte Lambro dove si parlerà del business mafioso di terra, cemento e rifiuti. Terza serata giovedì 19 aprile a Erba intitolata “Antimafia vs Omertà”. Infine, giovedì 3 maggio a Eupilio, l’ultimo appuntamento con i riflettori che saranno puntati sul sequestro di Cristina Mazzotti e altri fatti di cronaca di stampo mafioso.