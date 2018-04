Quarto ed ultimo incontro della Rassegna sulle mafie “4 colpi alla ‘ndrangheta”. A Eupilio si parla di mafie: dal sequestro di Cristina Mazzotti ad oggi. Appuntamento per giovedì 3 maggio alle 21 nella Sala consigliare di via Strambio.

4 colpi alla ‘ndrangheta: appuntamento a Eupilio

Un incontro per discutere dei cambiamenti delle mafie nel territorio, dal sequestro di Cristina Mazzotti ai giorni nostri. È questo il tema della serata che si terrà giovedì 3 maggio alle 21 nella Sala consigliare di Eupilio (via Strambio n. 9). Nel corso dell’appuntamento si vuole dibattere sulla presenza dell’organizzazione criminale in Brianza e in Lombardia, dagli anni ’70 fino ad arrivare ai giorni nostri.

L’incontro, realizzato in collaborazione con la Fondazione Cristina Mazzotti, è il quarto ed ultimo appuntamento della Rassegna “4 colpi alla ‘ndrangheta”, organizzata dal Circolo Ambiente “Ilaria Alpi”, in collaborazione con le Biblioteche comunali di Erba, Eupilio, Merone e Ponte Lambro e il patrocinio dei rispettivi Comuni.

I relatori della serata

In primis la professoressa Eleonora Montani, docente di criminologia e ricercatrice di diritto penale all’Università Bocconi; ha studiato e approfondito in modo particolare la criminalità organizzata ed economica e i fattori di genere nel crimine. È giudice esperto al tribunale di sorveglianza e come avvocato penalista ha assistito vittime di violenze e abusi sessuali. Interverrà quindi Emilio Magni, giornalista ed esperto di storia locale.

È previsto inoltre l’intervento di un portavoce della Fondazione Cristina Mazzotti. L’incontro sarà moderato da Franco Tonghini, giornalista.

In occasione dell’incontro del 3 maggio, nella stessa Sala consigliare verrà allestita la mostra di graphic novel dal titolo “Vittime di mafia”, che sarà visitabile anche nei giorni precedenti e fino al 5 maggio, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì 10-12,30 e 15-17, il sabato 10-12,30.