Dal 4 aprile al 3 maggio sono in programma quattro incontri per trattare il tema della ‘ndrangheta e della mafia, nell’ambito della rassegna “4 colpi alla ‘ndrangheta”. Gli incontri si inseriscono nel progetto “Creare una comunità alternativa alle mafie. Sostegno alle vittime della criminalità organizzata”.

Tanti comuni partecipanti

Molti comuni, tra cui il capofila Como, si sono iscritti a tale iniziativa per informare e formare una coscienza critica riguardo il fenomeno della criminalità organizzata al nord della penisola. Nasce inoltre una collaborazione con la Regione Lombardia per gli interventi di assistenza e aiuto alle vittime di reati mafiosi. L’ingresso agli incontri è gratuito, avranno inizio alle ore 21 ma in sedi diverse.

Il programma degli incontri

Si parte mercoledì 4 aprile, a Merone, presso la sala consiliare di via Appiani 22, sul tema dell’utilizzo dei beni confiscati alle mafie. Saranno presenti Ilaria Ramoni, esperta di diritto del lavoro e in legislazione antimafia, e Silvia Bartellini, presidente della rete di imprese locali “Passepartout” con moderatore il presidente del circolo “Ilaria Alpi” Roberto Fumagalli.

La settimana dopo, mercoledì 11 aprile, nella sala consiliare di via Roma 23 a Ponte Lambro, l’incontro verterà sulla “‘ndrangheta al Nord: terra, cemento, rifiuti”. La personalità di spicco in questo caso sarà il giornalista e inviato speciale della trasmissione “Presa Diretta” Danilo Procaccianti; nel 2011 fu anche vincitore del Premio Ilaria Alpi per il miglior reportage lungo. A moderare l’incontro sarà il giornalista Vittorio Colombo.

A seguire giovedì 19 aprile, in sala Isacchi a Erba, si tratterà il delicato argomento “Antimafia e omertà”. All’incontro sarà presente Enzo Ciconte, docente di storia della criminalità organizzata all’Università Roma 3 e consulente della commissione parlamentare antimafia. Il moderatore di questo incontro sarà Antonella Crippa.

L’ultimo appuntamento del ciclo di incontri, giovedì 3 maggio, si terrà a Eupilio, in sala consiliare di via Strambio 9. L’oggetto è la “‘ndrangheta: dal sequestro di Cristina Mazzotti ad oggi”. Interverranno la docente di criminologia all’Università Bocconi di Milano Eleonora Montani e il giornalista ed esperto di storia locale Emilio Magni. Modera l’ultimo appuntamento del ciclo il giornalista Franco Tonghini.

