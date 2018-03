Malfunzionamento al semaforo ad Albese, l’impianto è in modalità lampeggiante.

Malfunzionamento al semaforo ad Albese, domani gli interventi

Malfunzionamento al semaforo ad Albese, in via Vittorio Veneto, in località “la Pesa”: in attesa di riportare la situazione alla normalità, l’impianto è stato posto attualmente in modalità lampeggiante forzata, come fa sapere l’Amministrazione comunale attraverso la sua pagina Facebook. Il malfunzionamento riguarda l’impianto di alimentazione e domani, martedì 27 marzo, sono previsti gli interventi di ripristino.

Malfunzionamento al semaforo alla “Pesa”

Nel frattempo il semaforo è dunque in modalità lampeggiante forzata. Si raccomanda agli automobilisti la massima attenzione.