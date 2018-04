Erba Elettronica torna a Lariofiere il 14 e 15 aprile. Un punto di riferimento fisso per tutti gli appassionati e curiosi, sempre alla ricerca di novità. Accanto ai banchi per la vendita di materiale elettronico trovano spazio anche i laboratori di programmazione gratuiti per bambini e ragazzi, della scuola primaria e secondaria. I corsi sono organizzati da mentor e gratuiti ed è organizzata in collaborazione con Coderdojo Como (prenotazione e info orari su www.coderdojocomo.it).

Erba elettronica: tutte le novità

Tra le novità di Erba elettronica, la presenza di RetroAcademy, un’associazione culturale nata grazie alla passione per il retrocomputing e retrogaming. Un incontro tra passato e presente che ha come obiettivo trasmettere, divertendosi, emozioni alle generazioni future. 10 macchine complete di monitor saranno a disposizione dei visitatori nostalgici dei videogiochi anni ’80, dai cabinati alle console/computer che hanno fatto storia (Pacman o Space Invaders), oppure Amiga, Commodore64, Amstrad, MSX o Nintendo, Sega MegaDrive e tanto altro!

Non mancherà l’aspetto storico e tradizionale: il Museo telefonico Meucci di Treviglio rievocherà e illustrerà la trasformazione e l’evoluzione di strumenti di trasmissione nel tempo per sostenere e diffondere la cultura delle telecomunicazioni, dai primi apparecchi fino ai cellulari.

Un’offerta completa, con gli workshop

L’offerta espositiva è completata da un programma di workshop, a partire dalle 10 (e in replica alle ore 16) di sabato 14 aprile. Gli appuntamenti formativi terminano domenica 15 aprile.

Questi gli orari di apertura. Sabato dalle 9 alle 19; domenica dalle 9 alle 18. Per ottenere il buono sconto, accedere al sito www.erbaelettronica.com e compilare il modulo.