Il nostro sogno in scena al Teatro Sociale di Como. Il 5 maggio spettacolo teatrale della scuola media di Ponte Lambro in collaborazione con La Nostra Famiglia.

Il nostro sogno in scena a Como

Il nostro sogno è uno spettacolo nato nella scuola secondaria di primo grado di Ponte Lambro che ha visto la partecipazione anche di alunni con disabilità. Ha vinto il concorso OPERA IN SCENA-II° EDIZIONE, verrà rappresentato sabato 5 maggio alle 10.30 al Teatro Sociale di Como.

Nata come laboratorio espressivo pomeridiano, l’opera ha integrato in un unico gruppo i ragazzi della scuola e i ragazzi del Progetto Ponte. Il progetto è attivo da oltre dieci anni presso La Nostra Famiglia di Ponte Lambro.

Nel laboratorio si è cercato di valorizzare il contributo di ciascuno, proponendo attività che potessero favorire l’espressione di sé secondo il linguaggio teatrale.

Il commento degli educatori

Ad un primo momento di esercizi e formazione del gruppo, è seguito un percorso di presa in carico del corpo, della voce, dello spazio e di se stessi. “Anche per gli adulti l’esperienza è stata fortissima, perché sono emerse dinamiche emotive intense, fatiche relazionali e familiari di cui spesso i nostri ragazzi non parlano”, ha sottolineato Paolo Brioschi, educatore del Progetto Ponte. “Il teatro è stato per loro un momento catartico e liberatorio, un posto senza giudizio, dove ognuno era importante allo stesso modo”.