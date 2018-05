“Il grido del silenzio è più forte di quello della guerra”. E’ con questo spirito che quasi 900 bambini e ragazzi dell’istituto comprensivo “Puecher” (infanzia e media) venerdì 4 maggio hanno partecipato a “Scuole in piazza per la pace in Siria”.

A Erba 900 alunni in piazza per la Pace

L’appello era stato lanciato un paio di mesi fa da alcuni operatori della scuola pubblica su tutto il territorio nazionale. Il comprensivo cittadino, unico di tutta la provincia di Como, è stato una delle 115 scuole d’Italia che alle 11 di ieri erano in piazza per dire no alla guerra in Siria e in tutte le sue forme e luoghi.

Anche a Mariano Comense, venerdì 4 maggio, il gruppo scout AGESCI di Mariano ha organizzato un evento per la pace in Siria.

Tutti i dettagli su il Giornale di Erba da sabato 5 maggio in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui