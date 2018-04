Abbandona rifiuti lunga la strada. E’ stata beccata dalla Polizia locale di Alserio.

Abbandona rifiuti lungo la strada: beccata

Forse si credeva inafferrabile, forse pensava che l’andare ad abbandonare i propri rifiuti in un altro paese la ponesse al riparo dalle meritate sanzioni. Sbagliava. La Polizia locale di Alserio da un po’ lavorava sottotraccia per trovarla e, alla fine, la donna è stata identificata e multata. Il tutto grazie all’analisi dei rifiuti abbandonati che contenevano scontrini con stampati dati personali.

E ora la sanzione

I vigili stanno comunque mantenendo alta la guardia e i controlli per stroncare definitivamente il fenomeno “abbandono rifiuti”. Come scoperto dalla donna in questione chi sporca paga caro il suo gesto: la sanzione prevista varia infatti tra i 75 e i 450 euro.

Tutti i dettagli su il Giornale di Erba da oggi, sabato 28 aprile, in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui