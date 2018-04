Ad Albavilla si cambia il medico di base.

Albavilla saluta la dottoressa Cacciapuoti

E’ terminato l’incarico provvisorio di medico di medicina generale della dottoressa Lucia Cacciapuoti. Per i suoi pazienti si rende quindi necessaria la scelta del nuovo medico che sono da effettuare tra quelli non massimalisti operanti nel medesimo ambito territoriale.

Per cambiare medico

Sarà sufficiente compilare il modulo di scelta del medico.

I moduli sono reperibili:

• in formato elettronico, collegandosi al sito www.asst-lariana.it seguendo il percorso:

Servizi Territoriali -> Sede ed orari dei Servizi -> Como-> Ufficio Scelta e Revoca -> Modulistica

• in formato cartaceo presso l’ufficio scelta e revoca dell’ASST Lariana di Ponte Lambro, Via Verdi 2.

I moduli dovranno pervenire all’Area Territoriale Lariana Est, mediante una delle seguenti modalità:

• via e-mail all’indirizzo sceltarevoca.erba@asst- lariana.it

• via fax componendo il numero telefonico 031 6337900

• posta ordinaria indirizzata a Ufficio Scelta e Revoca via Verdi, 2 – 22037 Ponte Lambro (Co)

• consegna presso ASST Lariana sede di Ponte Lambro, Via Verdi, 2.

La scelta è anche possibile:

– presso qualsiasi altro sportello scelta e revoca della ASST Lariana

– collegandosi al sito www.crs.regione.lombardia.it se in possesso delle credenziali di accesso (Pin con lettore o Password).

Eventuali ulteriori chiarimenti o informazioni relativi alla procedura di iscrizione potranno essere forniti scrivendo all’indirizzo sceltarevoca.erba@asst- lariana.it.