Albese, riprendono i lavori in via Giotto: strada chiusa da domani, mercoledì 17 gennaio, a martedì 30.

Lavori in via Giotto

Sono ricominciati alcuni interventi in via Giotto: a tale scopo è stata emessa ieri, martedì 15 gennaio, dalla Polizia locale un’ordinanza sui relativi provvedimenti per la corretta esecuzione dei lavori. Nello specifico, la via Giotto, all’altezza dei civici 3-8, rimarrà chiusa al traffico delle automobili dalle 8.30 di domani, mercoledì 17 gennaio, alle 18 di martedì 30 gennaio. Sono esenti dal provvedimento i residenti, che potranno comunque raggiungere le loro abitazioni dal ramo di via Libero. Allo scopo di permettere comunque la circolazione dei veicoli, sarà riaperto il tratto di via Giotto dall’intersezione con viale Lombardia e sarà istituito un senso unico sulla direttrice via Giotto-via Pellegrini-via Gaffuri e ci sarà l’istituzione provvisoria di uno stop all’intersezione tra le vie Pellegrini e Gaffuri.

Lavori in via Giotto, ordinanza della Polizia locale

Come detto, i provvedimenti dell’ordinanza, emessa dalla Polizia locale intercomunale (Albavilla-Albese-Tavernerio) che fa capo a Federico Ciceri, saranno validi fino a martedì 30 gennaio. Sarà posizionata opportuna segnaletica lungo il tratto stradale.