Allerta meteo dalla sala operativa della Protezione civile di Regione Lombardia. Quest’ultima ha infatti emesso un avviso di criticità ordinaria (codice giallo: attenzione) per rischio idrogeologico, vento e temporali forti. Allerta è da mezzanotte di oggi, domenica 29, alle ore 12 di lunedì 30 aprile nelle province di Como e Lecco.

Allerta meteo: possibili vento e temporali forti

Ecco la situazione meteo: fino al primo mattino di domani, lunedì 30 aprile, nuvolosità estesa con precipitazioni che risulteranno anche a carattere di rovescio e/o temporale, con fenomeni più intensi dal tardo pomeriggio di oggi, domenica 29 aprile.

Nella mattinata di oggi precipitazioni sparse, da tendenti a diffuse dal pomeriggio e a intensificarsi dal tardo pomeriggio‐sera. Mediamente moderate su fascia alpina e prealpina e localmente su alta pianura occidentale, deboli altrove. Anche a carattere di rovescio e temporale. Maggiormente interessata la fascia alpina e prealpina, in particolare la fascia occidentale, con fenomeni localmente più intensi fino al primo mattino e nuovamente in serata.

In pianura venti da deboli a moderati inizialmente dai quadranti orientali, poi dai quadranti meridionali, in serata localmente forti su pavese; in montagna moderati o localmente forti dai quadranti meridionali.

