Another brick in Albese, approda in paese la terza edizione della manifestazione dedicata agli appassionati di Lego. Sarà al “Cubo”, oggi, sabato 27 gennaio, e domani, domenica 28.

Another brick in Albese, ecco la terza edizione

La terza edizione di Another brick in Albese si apre oggi, sabato 27 gennaio. E’ organizzata da ItLug (Italian Lego Users Group) con Asso.Albese e la collaborazione di Asd Virtus Albese, con il patrocinio del Comune. Ci sarà un’esposizione di creazioni realizzate con i famosissimi mattoncini Lego da grandi appassionati. Sono previsti circa trenta espositori. E’ l’unica manifestazione dedicata agli appassionati dei mattoncini colorati in provincia di Como. E’ prevista la presenza di una scultura dedicata a “Millennium Falcon” di Star Wars composta da 7500 pezzi, oltre alla storia dei” Promessi Sposi” resa con i Lego da una coppia di Cantù. Ci sarà inoltre un’area gioco appositamente dedicata ai bambini. L’ingresso è libero.

Questi gli orari: oggi, sabato, la manifestazione sarà aperta dalle 14 alle 19. Domani, domenica, ingresso al pubblico aperto dalle 10 alle 18.

(Nella foto, la chiesetta di San Pietro realizzata con i Lego)

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU