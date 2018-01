Antonio Caprarica ospite alla primaria “G. Perlasca” di Anzano del Parco: successo per la serata.

Antonio Caprarica ospite ad Anzano

L’iniziativa è stata organizzata dall’assessorato alla Cultura di Anzano con i comuni di Monguzzo e Orsenigo. Caprarica è stato ospite ieri, giovedì 18 gennaio, alla primaria “Perlasca” per parlare del suo libro, “L’ultima estate di Diana”. Un’opera che racconta la compianta Lady Di, la “principessa triste”, in una veste in cui non era mai stata raccontata. Una veste autentica, vera, denudata di tutti i gossip, le chiacchiere, i complotti e le teorie elaborate dai media.

Successo per la serata

Un folto pubblico ha riempito l’atrio della scuola per assistere alla presentazione del giornalista e saggista, ex inviato Rai da Londra, ma anche in Afghanistan e a Mosca. Presenti, oltre alla Giunta di Anzano composta dal sindaco Rinaldo Meroni, Mariolina Sala e Marco Frigerio, anche il sindaco di Orsenigo Mario Chiavenna e di Monguzzo, Marco Sangiorgio.

Al termine della presentazione, Caprarica si è trattenuto con i partecipanti, concedendo foto e dediche alle copie del suo libro.

(Nella foto, Antonio Caprarica con Rinaldo Meroni, sindaco di Anzano, Mariolina Sala, vicesindaco, e i primi cittadini di Monguzzo, Marco Sangiorgio, e di Orsenigo, Mario Chiavenna)