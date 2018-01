Giubiana solidale grazie ai bambini della primaria “Perlasca” di Anzano del Parco.

Giubiana solidale ad Anzano

L’iniziativa è stata organizzata dall’assessorato ai Servizi sociali di Anzano con il vicesindaco Mariolina Sala e grazie alla collaborazione con l’associazione “Conferenza di San Vincenzo De’Paoli” di Alzate Brianza e la scuola. In concomitanza con la ricorrenza dedicata alla Giubiana, caduta ieri giovedì 25 gennaio, ai bambini della scuola è stato chiesto di non consegnare il solito buono pasto del valore di 4,90 euro, ma di pagare 4,50 euro. Il ricavato di questo “risotto solidale” sarà destinato all’aiuto e al sostegno delle famiglie in difficoltà di Anzano.

“Questa iniziativa, lanciata dall’assessorato al Sociale, ha avuto anche per questa edizione la conferma che i bambini della primaria Perlasca hanno davvero un grande cuore”, ha commentato la vicesindaco Sala.

