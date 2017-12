L’Amministrazione comunale di Erba ha deciso di destinare l’Art bonus a sostegno della Biblioteca.

Cos’è l’Art bonus?

Si tratta di un credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura, bene di tutti. Il credito di imposta è pari al 65% delle donazioni in denaro effettuate. I beneficiari del credito di imposta possono essere cittadini, società, enti non commerciali. La donazione deve essere fatta tramite bonifico bancario sul c/c del Comune di Erba n. IT39W0558451270000000023000 con la causale “Art Bonus – Comune di Erba – Biblioteca comunale – codice fiscale o partita iva del donatore”. L’obiettivo iniziale della raccolta delle donazioni è di 3.000 euro entro l’anno 2018.

Si vuole accrescere il patrimonio della biblioteca

La biblioteca di Erba ha intenzione di accrescere in particolare la sezione mutimediale (composta da dvd, audiolibri per ipovedenti e dislessici) che da tre anni non viene incrementata. La biblioteca di Erba serve un’utenza molto vasta (ha oltre 9200 iscritti) costituita per i due terzi da cittadini non residenti, con costi interamente a carico del Comune: spese di gestione della sede e del personale, acquisto del patrimonio librario, abbonamenti a quotidiani e riviste, associazione al Sistema bibliotecario Brianza Comasca che garantisce il prestito interbibliotecario, ecc.