Agire per l’arte nell’Italia del Sisma. E’ questo il tema della conferenza che si terrà ad Asso, in sala consiliare, alle 21. Il titolo dell’incontro sarà “L’immagine proibita. Un introduzione all’iconoclastia”. Ci sarà poi una mostra fotografica il 7 (dalle 10 alle 12) e l’8 aprile (dalle 16 alle 18).

Agire per l’arte, anche scambio di libri

Sempre in occasione di Agire per l’arte nell’Italia del Sisma, l’Assessorato alla cultura e la Biblioteca Comunale di Asso organizzano il Lib(e)ro scambio. In sostanza si potrà prendere un libro e lasciare un’offerta, che verrà devoluta per il restauro di un opera d’arte danneggiata dal sisma del 2016 in Centro Italia. Gli appuntamenti: venerdì 6 aprile dalle 21, sabato 7 aprile dalle 10 alle 12 e domenica 8 dalle 16 alle 18. Tutti sono invitati a partecipare.