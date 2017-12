Una gelateria di Ponte Lambro ha deciso di allietare i suoi clienti con disegni e colori fatti dai bambini della scuola dell’infanzia e dell’asilo nido.

I bambini colorano la gelateria

“Per Natale – ci ha spiegato Danilo Dello Russo del bar Gelateria artiginale, bar e colazioni di via Volta – ho pensato di dare colore al mio locale con l’aiuto dei bambini. Loro con semplicità, calore e fantasia hanno disegnato il Natale. Sabato 9 dicembre c’è stata una festa per i bambini in cui hanno fatto merenda con Babbo Natale e il suo elfo. La scenografia è stata creata coi disegni dei bambini”.

