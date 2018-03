Un Caccia vola ad altissima velocità nell’atmosfera, ciò genera distorsioni della densità del mezzo e quindi onde di pressione che l’essere umano percepisce anche in termini di suono. Quando un aereo oltrepassa la velocità del suono si dà vita a dei particolari fenomeni ad alta energia chiamati shock waves. In base a quanta energia è dotato il particolare fenomeno, è possibile che possa propagarsi fino a terra, venendo chiaramente udito dall’uomo, esattamente come è successo oggi.

Avete presente quando in un cartone animato un uccellino fa un acuto e i bicchieri di cristallo si crepano? Ecco, il principio di ciò che è accaduto oggi ad alcuni vetri e vetrine che si sono addirittura rotti o crepati è il medesimo. Le casse ad alto volume di un locale possono far vibrare le superfici, ovviamente quelle più fragili, come i vetri, sono le prime a farne le spese. E’ tutto legato all’energia associata all’onda acustica. La particolarità del fenomeno del boom sonico è legata all’energia associata all’onda di pressione e alla limitata tempistica in cui il fenomeno si genera. La capacità dell’onda di arrivare fino a terra anche a grandi distanze dipende da molte variabili, fra cui le condizioni metereologiche.