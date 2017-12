Questa mattina ad Alzate Brianza c’è stato l’intervento dei Vigili del fuoco per un camion incastrato.

Camion si incastra

I pompieri sono arrivati sul posto intorno alle 8.40 in via Carbusate. Un autoarticolato è rimasto incastrato all’interno della via. I soccorsi sono quindi intervenuti per rimuovere il mezzo. Ci sono volute ben tre ore e il lavoro di due squadre di Vigili del fuoco per rimuovere il camion.

FOTO