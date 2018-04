Torna la Camminata dell’Amicizia a La Nostra Famiglia. Quest’anno i testimonial saranno i campioni Vincenzo Nibali, lo “squalo” del ciclismo, e Michela Moioli, l’olimpionica dello snowboard azzurro.

Camminata dell’Amicizia, marcia di 7 o 12 km

La Camminata dell’Amicizia, marcia non competitiva viene organizzata ogni anno dal Gruppo Amici di don Luigi Monza, prevede percorsi di 7 e 12 km. E’ aperta a tutti ed è riconosciuta per i concorsi FIASP. Lo slogan di quest’anno “Amicizia è… la sapienza del cuore” richiama allo spirito di solidarietà e alla finalità benefica della manifestazione. Il ricavato della giornata infatti andrà a sostegno del Pellegrinaggio a Lourdes, dei progetti di cooperazione internazionale di OVCI in Sud Sudan, Ecuador e Brasile e del progetto ArrediAMO, per la realizzazione di nuovi spazi e nuovi arredi per la riabilitazione dei bambini.

Il programma della giornata

Ricco il programma della giornata. Dopo l’arrivo a Bosisio della fiaccola portata dal Sacello del beato Luigi Monza a Ponte Lambro ad opera del G.S. S. Maurizio di Erba e con l’accompagnamento della fanfara dei bersaglieri Guglielmo Colombo di Lecco, alle 9 Alessio Amoruso del Centro di Formazione Professionale La Nostra Famiglia accenderà il tripode e darà inizio alla corsa. Presente alla partenza una rappresentanza di giocatori della squadra di Pallamano serie A1 di Molteno.

Lungo il percorso e all’arrivo l’assistenza medica è garantita dalla Croce Verde di Bosisio Parini e l’assistenza radio e sicurezza è a cura della Protezione Civile – Club Brianza 27.

Sono garantiti punti di ristoro durante la Camminata e all’arrivo salamelle, patatine, panini, pizza, focacce, bibite, caffè e la risottata a cura della Confraternita della pentola di Senago accoglieranno i podisti, che nel pomeriggio potranno divertirsi con il Gruppo “Amis de l’Osteria”, la banda di Costamasnaga, i bersaglieri di Lecco, i Panificatori di Como- Lecco, la pista veicoli elettrici per bambini, il tour in elicottero, l’arrampicata sugli alberi della Floricultura Sangiorgio Vittorio e Salus Arboris di Andrea Borrone. Novità di quest’anno l’esposizione fotografica del Gruppo BarlafüS Maltrainsem Amici della Fotografia in Lombardia.

Al termine la Santa Messa con la partecipazione della Corale don Giuseppe Sacchi di Cesana B.za.