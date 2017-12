Cane smarrito a Valbrona e i padroni lanciano l’appello sul web per ritrovarla al più presto. Si tratta di un pastore australiano di soli 2 anni di nome Mia, scomparso da Visino nella mattinata dell’11 dicembre.

Cane smarrito, è un pastore australiano

L’appello per ritrovare il cane smarrito da Valbrona è stato lanciato attraverso i social network nella speranza che qualcuno abbia avvistato Mia in Vallassina. “È molto timida aiutateci a far girare dobbiamo trovarla. Chiunque abbia notizie può contattare Antonella 3388751452”.