La cronaca

Bella vittoria per la Red October Cantù che conserva il settimo posto in classifica. Nel posticipo della dodicesima giornata i ragazzi di coach Sodini hanno battuto Pesaro per 92-73. L’equilibrio è durato solo per un quarto (17-17 il parziale del primo periodo), poi Culpepper ha preso per mano i suoi e li ha condotti al successo. Per l’americano, ancora una volta decisivo, sono arrivati 20 punti. Dall’altra parte non sono bastati i 30 punti di Dallas Moore che ha predicato nel deserto. Tra le fila canturine, importante il contributo realizzativo di Jaime Smith, autore di 19 punti (4/6 da tre). In doppia cifra anche Andrea Crosariol (14 punti) e Jeremy Chappell (11).

Il tabellino

Red October Cantù. Smith 19, Culpepper 20, Pappalardo, Cournooh 11, Parrillo 3, Tassone 3, Crosariol 14, Maspero 3, Raucci 2, Chappell 11, Burns 6. Allenatore: Sodini.

Victoria Libertas Pesaro. Omogbo 2, Ceron 2, Mika 9, Moore 28, Bocconcelli, Ancellotti, Bertone 14, Kuksiks 3, Monaldi 13, Serpillli 2. Allenatore: Leka.

Ultimo quarto 92-73

Cantù batte Pesaro 92-73.

Finisce con un libero realizzato da Pesaro. Cantù-Pesaro 92-73.

E anche Maspero si toglie la soddisfazione della tripla. Cantù-Pesaro 92-72.

Moore raggiunge quota 30 punti. Cantù-Pesaro 89-72.

Serpilli rende meno amara la sconfitta. Cantù-Pesaro 89-70.

Negli ultimi secondi in campo anche Maspero e Pappalardo.

Tassone realizza una tripla favolosa. Cantù-Pesaro 89-70.

Tripla di Moore che non si arrende. Cantù-Pesaro 86-70. Due minuti al termine.

Mika trova due punti. Cantù-Pesaro 86-67.

Chappell corregge un tiro sbagliato di Cournooh. Cantù-Pesaro 86-65 al 38′.

Ultimi tre minuti e mezzo di gioco.

Fallo tecnico fischiato a Bertone. Cournooh segna il libero. Bertone poi commette il quinto fallo ed esce dal campo sull’84-63.

Sodini concede spazio anche a Tassone, Smith esce tra gli applausi.

Cantù si diverte in contropiede con Chappell. Cantù-Pesaro 83-60 al 37′.

Schiacciata di Crosariol. Cantù-Pesaro 81-60.

Ultimi 5 minuti da giocare.

Moore raggiunge quota 23 punti. Cantù-Pesaro 79-58.

Cournooh segna il libero supplementare dopo il time-out. Cantù-Pesaro 79-56.

Cournooh segna e subisce fallo. Massimo vantaggio Red October. Cantù-Pesaro 78-56.

Mika accorcia il divario. Cantù-Pesaro 76-56.

Smith trova la quarta tripla della sua magica serata. Cantù-Pesaro 76-54.

Chappell segna in equilibro precario. Cantù-Pesaro 73-54.

Ora si segna da una parte e dall’altra. Smith e Mika. Cantù resta a +17 al 33′.

Culpepper indiavolato, Moore lo imita dalla parte opposta. Cantù-Pesaro 69-52.

Gioco di prestigio di Moore. Canestro e fallo subito. Cantù-Pesaro 67-50 al 33′.

Cournooh ne mette altri due. Cantù-Pesaro 67-47.

Monaldi trova due punti difficili. Cantù-Pesaro 65-47 al 32′.

Due liberi di Cournooh valgono il massimo vantaggio canturino. Cantù-Pesaro 65-45

Sull’altro lato del campo invece Culpepper non perdona. Cantù-Pesaro 63-45 al 31′.

Fallo di Raucci. Due liberi per Kuksiks che li sbaglia entrambi.

Terzo quarto 61-45

Il terzo quarto si chiude con un canestro di Raucci. Cantù-Pesaro 61-45.

Fallo in attacco di Parrillo. Due minuti da giocare nel terzo quarto.

Tripla di Chappell. Cantù-Pesaro 59-41.

Omogbo sbaglia entrambi i liberi. Red October resta a +15.

Al 27′ arriva il terzo fallo di Burns.

Altri due per Burns. Cantù-Pesaro 56-41.

Burns si sblocca. Kuksiks segna da tre . Cantù-Pesaro 54-41.

Ancora un punto di Moore dalla lunetta. Cantù-Pesaro 52-38.

Tripla spettacolare di Smith allo scadere dei 24″. Cantù-Pesaro 52-37.

Il solito Moore non sbaglia. Ultimi 5′ del terzo quarto. Cantù-Pesaro 49-37.

Smith in contropiede porta a 11 il suo bottino personale. Cantù-Pesaro 49-35.

1/2 dalla lunetta per Moore. Cantù-Pesaro 47-35.

Contropiede vincente di Culpepper. Cantù-Pesaro 47-34.

Smith colpisce da tre. Massimo vantaggio Red October al 23′. Cantù-Pesaro 45-34.

Per il miglior realizzatore del campionato i punti sono già 14.

Schiacciata strappa-applausi di Culpepper. Cantù-Pesaro 42-34.

Bertone da due. Cantù-Pesaro 40-34.

Crosariol a segno. Cantù-Pesaro 40-32.

Secondo quarto 38-32

Squadre al riposo. Red October Cantù-VL Pesaro 38-32.

Due su due per l’americano. Cantù-Pesaro 38-32.

Fallo su Culpepper che avrà a disposizione due liberi a 3″ dalla fine.

Confusione in campo, time-out. 23 secondi da giocare, Red October avanti di 4.

Moore non molla. Cantù-Pesaro 36-32.

Gran canestro di Crosariol. Cantù-Pesaro 36-30. 1 minuto da giocare nel secondo quarto.

Moore batte Crosariol e avvicina i suoi. Cantù-Pesaro 34-30 al 18′.

La Red October ritrova la via del canestro con Culpepper. Cantù-Pesaro 34-28.

Ceron da sotto dopo l’ennesimo rimbalzo offensivo. Cantù-Pesaro 32-28.

Parrillo subisce fallo ma sbaglia entrambi i liberi. Cantù-Pesaro 32-26 al 17′.

Ancora due rimbalzi offensivi per gli ospiti. E Moore ringrazia. Cantù-Pesaro 32-26.

Smith fa 1/2 dalla lunetta. Cantù-Pesaro 32-24.

Parrillo con l’aiuto del tabellone trova i tre punti che valgono il massimo vantaggio. Cantù-Pesaro 31-24 al 15′.

Smith serve ancora bene Crosariol. Cantù-Pesaro 28-24.

Segna Crosariol. Cantù-Pesaro 26-24.

Bertone pareggia. Cantù-Pesaro 24-24.

Burns fa 2/2 dalla lunetta. Cantù-Pesaro 24-22 al 13′.

Smith a bersaglio. Cantù-Pesaro 22-22.

Monaldi segna anche da 3. Cantù-Pesaro 20-22.

Tripla di Cournooh, Monaldi risponde da 2. Cantù-Pesaro 20-19 all’11’

Primo quarto 17-17

Monaldi fa 1/2 dalla lunetta. Ultimi 6″ da giocare del primo quarto: Culpepper vola in contropiede e pareggia. Cantù-Pesaro 17-17.

Stoppata e contropiede finalizzato da Culpepper. Cantù-Pesaro 15-16.

Ultimo minuto da giocare nel primo quarto. Palla in mano a Cantù.

Culpepper dalla media. Cantù-Pesaro 13-16.

Incredibile canestro di Bertone. Pesaro vola sul +5.

Omogbo regala il massimo vantaggio a Pesaro. Cantù-Pesaro 11-14 all’8.

Errori da una parte e dall’altra, il punteggio resta invariato. Cantù-Pesaro 11-12 al 7′

Pesaro ha già catturato il doppio dei rimbalzi di Cantù: 10-5 dopo 6′.

Moore segna da campione. Nuovo sorpasso Pesaro. Cantù-Pesaro 11-12.

Bel canestro di Mika. Pesaro a -1. Cantù-Pesaro 11-10

Culpepper realizza entrambi i liberi. Cantù-Pesaro 11-8. 5’30” da giocare.

Fallo intenzionale fischiato a Ceron che ferma il contropiede di Culpepper.

Crosariol inchioda su assist di Smith. Cantù-Pesaro 9-8 al 5′.

Due rimbalzi offensivi di Pesaro, Moore punisce la difesa canturina. Cantù-Pesaro 7-8.

Chappell sigla il sorpasso. Cantù-Pesaro 7-6.

Bertone e Smith, altre due triple. Cantù-Pesaro 5-6.

Pesaro risponde con un tripla di Dallas Moore. Cantù-Pesaro 2-3

Primi due punti di Crosariol. Cantù-Pesaro 2-0