Capelli 2018, cosa cercano le donne? In fatto di hair style il discorso si complica non poco. Il parrucchiere indubbiamente risponderà: “Vogliono una pettinatura che le faccia sentire a proprio agio sempre, in ogni momento della giornata”. Questo indipendentemente dalla tendenza.

Capelli 2018, parliamo di tendenza

Parliamone perché nonostante la personalizzazione sia determinante per il look di ogni donna, in realtà c’è sempre una tendenza che non può essere ignorata. Sul tema abbiamo scambiato quattro chiacchiere con Elisabetta Maccioni di Age Parrucchieri a Lurago d’Erba (CO), hair styler di riferimento sul territorio ormai da diversi anni.

Metamorfosi la parola d’ordine

“E’ la parola chiave delle nuove collezioni P/E 2018 – spiega Elisabetta – Metamorfosi che sia di pensiero o di stile. Metamorfosi è il volere e potere di cambiare il look capelli di questa stagione”.

Il ruolo del parrucchiere, allora, diventa ancora più creativo che in passato. “Lavoriamo a cavallo tra creatività e psicologia” precisa Betty. “Prima di tutto è importante interpretare i desideri delle nostre clienti. Fatto questo entra in gioco la creatività. Saremo noi parrucchieri, infatti, a dare vita a originali intrecci di colore”.

Non solo biondo

“Gli intrecci creativi che sapremo creare potranno comprendere le sfumature dolci e delicate del caramello, ma anche i biondi che ricordano il freddo ghiaccio. D’altra parte molto richieste si confermano le sfumature eccentriche o pastello più o meno delicate”.

A proposito di tagli

L’haircut resta l’anello di congiunzione tra presente e passato andando a rinnovare il piacere per il vintage: “Quest’anno i grandi stilisti rilanciano in modo prepotente le forme anni 80 – Spiega Betty – Ricordate Sophie Marceau del Tempo delle mele? Ecco, il look torna a essere chiaro e preciso, senza mai perdere di vista l’obiettivo: quello di fare in modo che ogni donna possa lasciare una traccia tangibile di sé stessa. Gli styling realizzati aumentano l’intenzione grazie alla scelta di corti decisi che ben si allineano alla palette colori. Tutto questo, naturalmente, non perdendo mai di vista l’eleganza intelligente”.

Fare insieme consapevoli del proprio io

“Camminare e sfiorarsi; prendersi la mano e pensare; agire silenti. Lasciando messaggi positivi ribadendo l’importanza di guardare avanti consapevoli delle proprie singole identità, dettando un nuovo tempo che sia in grado di raggiungere un futuro perfetto”. Sembra una poesia, invece sono le parole con cui Elisabetta ci saluta.