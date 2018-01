Si scaldano i motori per il Carnevale Assese. Asso incontra ha presentato nei giorni scorsi la locandina ufficiale del Carnevale Assese in programma sabato 17 febbraio. Quest’anno, insieme ad alcuni genitori della Scuola d’Infanzia e della Scuola Primaria, è stato deciso di sviluppare un tema che saranno i “Cartoons”.

Carnevale Assese, il programma

Quali saranno i beniamini dei cartoni animati che sfileranno per le vie del paese lo si potrà scoprire presto. Intanto il programma prevede alle 14 ritrovo in Piazza Mercato da dove partirà l’allegra e colorata sfilata; arrivo sfilata in Piazza Mercato, dove ci saranno animazione e chiacchere per tutti (e anche tante altre sorprese). Tutti sono ovviamente invitati a partecipare.