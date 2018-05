Unindustria organizza un incontro sul tema della gestione dei beni confiscati alla mafia.

Come gestire i beni confiscati alla mafia? I dati nel Comasco

In Lombardia l’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC) gestisce 1.647 immobili e 255 aziende. Rilevanti i dati della provincia di Como, dove gli immobili in questione sono 77 e le aziende 5. Si tratta di numeri importanti, che aprono la strada al dibattito sul delicato tema del riutilizzo dei beni confiscati per finalità istituzionali e sociali.

In questo contesto Gruppo Terziario ed Industrie varie di Unindustria Como, in collaborazione con l’ufficio ANBSC di Milano, organizza per giovedì 24 maggio, alle 17.30 presso la propria sede di via Raimondi, il convegno “La gestione dei beni e delle aziende confiscate alla criminalità – La realtà della Lombardia e della provincia di Como”.

Come è possibile intervenire in modo concreto ed efficace, senza perdere professionalità ed opportunità economiche? A informare sul tema sarà il Sostituto Commissario Roberto Bellasio, che approfondirà una problematica attuale che molti ancora considerano estranea al nostro territorio. Introduce i lavori Gaetana Mariani, presidente del Gruppo Terziario e Industrie Varie.

L’incontro è a partecipazione libera previa iscrizione attraverso la mail unindustriacomo@unindustriacomo.it.

