A Como si è svolto un incontro tra l’assessore al Commercio Marco Butti e i commercianti del mercato coperto. Hanno partecipato all’incontro Carlo Tafuni di Confcommercio e i tecnici del Comune. Il meeting si è dimostrato utile per discutere con tutti coloro che lavorano e rappresentano il mercato coperto.

Il tema dell’incontro

Nel corso del sopralluogo l’assessore e i tecnici hanno preso atto delle istanze e delle criticità segnalate dagli operatori. Alcune di queste, come la pulizia sopra le reti anti intrusione contro i volatili, troveranno presto soluzione. L’Ufficio Commercio, infatti, aveva già programmato l’intervento, mentre altre questioni, riguardanti per lo più lo stato della struttura, verranno segnalate al settore competente per poter provvedere.

In ogni caso, da entrambe le parti è stata ribadita la volontà di collaborare efficacemente al rilancio del mercato coperto cittadino, già riconosciuto tra i “Mercati a valenza storica di tradizione” di Regione Lombardia

