Il Comune di Erba premia questa sera le associazioni e gli sportivi della città.

Appuntamento al Castello di Pomerio

L’appuntamento per le premiazioni e per lo scambio di auguri natalizi è al Castello di Pomerio a partire dalle 21. Queste le associazioni che verranno premiate con le relative motivazioni: Gruppo Folkloristico “I Bej” (90° anniversario), Gruppo Culturale “La Martesana” (20° anniversario), Amici di Monsignor Aristide Pirovano (20° anniversario), Cooperativa Noivoiloro (30° anniversario), Tetto Fraterno (30° anniversario), Tiro con l’Arco Erba (30° anniversario).

Premiazioni per meriti

Nel corso della serata saranno premiati anche l’Arcellasco Calcio per la promozione in Eccellenza della scorsa stagione sportiva, Le Bocce Erba basket per la promozione in serie C Gold dell’anno scorso e il Gruppo Antincendio Boschivo per l’attività svolta sul nostro territorio.

Riconoscimenti anche a tre atleti

Riconoscimenti anche per tre atleti erbesi per i risultati ottenuti quest’anno: Clarissa Boleso, Alessia Ippolito e Angelo Pirovano.