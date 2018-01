Il gruppo LEO di Erba organizza il “Concerto d’inverno” per raccogliere fondi per l’associazione Casa primavera di Albavilla.

Il Concerto

Come anticipato l’appuntamento è per le 20.45 di sabato 13 presso il teatro Sociale di Canzo. Per il “Concerto d’inverno” organizzato dal gruppo LEO si esibiranno tre cori: i Convivia Musica di Arcellasco, il Coro SS. Gervaso e Protaso di Caglio e il Coro del Gruppo Alpini di Canzo. Assieme ai cori sul palco del “Sociale” spazio anche al gruppo di danza “Stile Danza” di Erba

L’evento è sponsorizzato da Ciceri Floricoltura e gode del patrocinio del Comune di Canzo.

Il progetto Casa Primavera:

Casa Primavera è stata realizzata con il contributo di Fondazione Cariplo e di donatori privati per rispondere ad un bisogno specifico del territorio, attraverso l’azione sinergica dei referenti istituzionali dei Comuni coinvolti e il mondo dell’associazionismo locale.

Dall’analisi del bisogno rilevato, infatti, è emersa la necessità di soluzioni abitative (protette) di carattere temporaneo, in grado di favorire l’autonomia dei disabili. In questo senso, il progetto Casa Primavera si inserisce a pieno titolo nell’ambito delle iniziative volte a potenziare lo sviluppo di forme di orientamento, accesso e integrazione dei servizi. Un bisogno fortemente espresso dalle famiglie e dalle persone disabili che richiedono una bussola e una regia per la reale costruzione di progetti individuali, così come previsto dalla legge 328/2000.

La struttura, terminata a fine febbraio 2016, è situata al primo piano della sede dell’Associazione Primavera ONLUS, in via Saruggia 2/A ad Albavilla (CO).