Torna la terza edizione del concorso presepi a Barni dal nome “La forza del presepe”. L’iniziativa ha lo scopo di invogliare i cittadini a vivere e riscoprire la tradizione del presepe, allestendo all’esterno o all’interno delle abitazioni la sacra rappresentazione. La partecipazione è aperta a tutti e può essere singola o di gruppo (associazioni,

gruppi spontanei, ecc.).

Concorso presepi, ecco come partecipare

La partecipazione al concorso presepi è gratuita e le iscrizioni si possono in vari luoghi. Ad esempio scrivendo a culturabarni@libero.it o in biblioteca tutti i martedì sera, entro il 25 dicembre. La valutazione verrà effettuata dal 26 al 31 dicembre da una speciale commissione. La proclamazione del vincitore sarà invece il 1° gennaio. Verranno infine i premiati il primo presepe per categoria (interno, esterno, gruppi).