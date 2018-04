Continua la campagna di raccolta fondi per sostenere la biblioteca di Erba.

Art bonus

Alla fine dello scorso anno, il Comune di Erba aveva deciso di deliberare l’Art Bonus a sostegno della biblioteca comunale per arricchire il comparto multimediale e aumentare i dvd da destinare al prestito degli utenti. La biblioteca di Erba serve un’utenza molto vasta (ha oltre 9.350 iscritti), costituita per due terzi da cittadini non residenti in città. I costi (spese di gestione, sede, personale e acquisto del patrimonio librario, abbonamenti a quotidiani e riviste ecc..) sono interamente a carico del Comune. Attraverso l’Art Bonus le persone fisiche e giuridiche possono effettuare delle donazioni in favore della cultura come prevede la Legge di Stabilità 2016.

Agevolazioni fiscali per chi dona

Chi effettua una donazione ha la possibilità di usufruire di un credito d’imposta – pari al 65% dell’importo – che potrà essere scaricato nella dichiarazione dei redditi del prossimo anno. Dall’apertura della campagna “Art Bonus”, la biblioteca di Erba ha raccolto circa 1000 euro. Ne mancano ancora 2 mila all’obiettivo prefissato che era di 3 mila euro entro la fine del 2018.

Come effettuare la donazione

La donazione potrà essere effettuata esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto corrente del Comune di Erba n. IT 45PO521651270000000003004 con la causale “Art Bonus – Comune di Erba – Biblioteca comunale – Codice fiscale o partita Iva del donatore”. La ricevuta del bonifico va conservata ed esibita in sede di dichiarazione dei redditi. Per maggiori informazioni consultare il sito del Comune di Erba www.comune.erba.co.it oppure www.artbonus.gov.it.