Il Comune di Como ha detto sì alla nascita di una nuova Coop in via Cecilio, nell’ex area Mercedes.

Coop in via Cecilio: sarà una media struttura di vendita

La Giunta ha approvato lo schema di convenzione che disciplinerà i rapporti tra il Comune di Como e Coop Lombardia in riferimento alla nuova struttura di vendita che verrà realizzata nell’area ex concessionario e officina Mercedes in via Cecilio di 11.432 mq. Alla sottoscrizione seguirà il rilascio del permesso di costruire.

E’ prevista la demolizione totale dell’esistente e la successiva costruzione di un nuovo fabbricato nel rispetto della volumetria preesistente. Il nuovo edificio ospiterà una struttura commerciale alimentare e non alimentare con superficie di vendita pari a 1.500 mq, limite fissato dal Pgt di Como per le nuove medie strutture di vendita per quel comparto. Il nuovo edificio sarà in classe energetica A1.

Lavori accessori

Il progetto prevede che Coop Lombardia realizzi a proprie spese parcheggi pubblici con relativi spazi di manovra per una superficie di 4.401 mq, e un percorso ciclopedonale di collegamento tra le vie Giussani e Cecilio di 1.207 mq. Inoltre è prevista la realizzazione di ulteriori 107 posti auto a disposizione della struttura commerciale.

Le manutenzioni ordinarie e straordinarie delle aree ad uso pubblico saranno a totale carico di Coop, comprese le spese per sorveglianza e sicurezza. Inoltre Coop verserà 543.614 euro di oneri di urbanizzazione e 280mila euro di contributo sul costo di costruzione.

