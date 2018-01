Il Comune di Albese patrocina corsi di yoga.

Lezioni presso la palestra dell’Istituto San Vincenzo

Aperte le iscrizioni per il corso di yoga che si svolgerà ad Albese a partire dal 2 febbraio presso la palestra sita in via Roma 59. Il corso è aperto a tutti ed è composto da 11 lezioni che si terranno a partire dal 2 febbraio. Le prime 4 lezioni, tra il 2 e il 23 febbraio saranno gratuite mentre le ultime 7, a partire da quella del 2 marzo, saranno a pagamento.

Tariffe e informazioni

I costi del corso varieranno in funzione del numero di partecipanti e saranno compresi tra i 7,50 euro ora e i 3 euro l’ora in funzione della numerosità degli iscritti. Per iscriversi o ricevere ulteriori informazioni contattare il Comune di Albese con Cassano allo 031.426122.