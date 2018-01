Una bella emozione per un gruppo di volontari della Croce Rossa di Asso (Triangolo Lariano) nella giornata di ieri, sabato 27 gennaio. I volontari della Cri sono partiti alla volta di Roma insieme ad altri “colleghi” per incontrare il Papa.

Croce Rossa a Roma dal Papa

I volontari assesi hanno partecipato all’udienza in Vaticano nella mattinata di ieri. Papa Francesco è passato in mezzo alle centinaia di volontari in divisa e anche gli assesi hanno potuto vedere da vicino il Papa. Una grandissima emozione.

