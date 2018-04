Castelmarte, non diminuiscono i casi di spazzatura abbandonata

Allarme discariche abusive

Il sindaco di Castelmarte, Elvio Colombo, ha voluto lanciare un appello dalle colonne del sito ufficiale dell’Amministrazione comunale. Tanti, troppi, i rifiuti abbandonati lungo le strade del paese. In particolare nelle zone boschive o in quelle più defilate: “Sempre più spesso dobbiamo combattere contro l’inciviltà di chi lascia rifiuti di vario genere sul nostro territorio”.

Attenzione quotidiana

L’intento del sindaco è quello di ribadire a tutti i cittadini la continua l’attenzione posta quotidianamente rispetto al problema: “La vigilanza e l’ufficio Tecnico sono attivi nella ricerca dei responsabili che, laddove vengano individuati, sono puniti a norma di legge”.

Fiducia nelle istituzioni

Colombo, oltre a invitare tutti al rispetto delle regole, consiglia di porre la massima fiducia in Polizia locale e amministratori: “Il Comune è sempre presente. Il personale vive il territorio e vede i problemi. E di conseguenza si mettono in atto tutte le dovute procedure per punire questi comportamenti irregolari».

