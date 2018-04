Divieti Como nella giornata di domani.

Per garantire la sicurezza

“Per ragioni di incolumità pubblica, in occasione del comizio sindacale e del concerto dei Sulutumana ai giardini a lago il 1° maggio, nell’area compresa tra viale Vittorio Veneto (a est), il lungolago Mafalda di Savoia (ovest) e viale Fratelli Rosselli (sud), dalle 13 alle 20 sarà vietato a chiunque introdurre o permanere con recipienti di vetro o metallo, e agli esercizi di somministrazione di somministrare o vendere per asporto bevande in recipienti di vetro e metallo”. Questo lo stringato ma chiaro comunicato giunto in mattinata dal Comune di Como.

Previste sanzioni

L’inosservanza di queste misure da parte degli esercenti sarà punita con l’art. 650 del codice penale con notizia di reato alla Procura della Repubblica, in tutti gli altri casi con una sanzione da 25 a 500 euro.