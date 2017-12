Domani, giovedì 21 dicembre, l’assessore regionale Cristina Cappellini sarà a Erba.

La visita al presepe

Cristina Cappellini arriverà in città alle 15 per visitare il celebre Presepe di Crevenna a Villa Ceriani-Bressi. L’assessore regionale alle Culture, Identità e Autonomie ha deciso di fare tappa a Erba per vedere da vicino le splendide creazioni degli Amici del Presepe. Sempre a Villa Ceriani-Bressi è presente la mostra realizzata dal Gruppo Culturale “La Martesana” intitolata “I Presepi di carta”.

Un’opera unica

Il Presepe di Crevenna, inaugurato lo scorso 8 dicembre, riproduce la Natività ambientata nelle corti, filande e opifici della Brianza. Resterà aperto al pubblico fino al 28 gennaio 2018. La rappresentazione della Natività, meccanizzata in ogni piccolo dettaglio, ha riscosso ogni anno crescente successo, fino a raggiungere i 150 mila visitatori giunti anche da lontano.

Gli orari di visita

Quest’anno è possibile ammirare il Presepe di Crevenna nei giorni feriali dalle 14 alle 18 (possibilità anche la mattina per gruppi su prenotazione) e nei giorni festivi dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18. Per informazioni 031.645775, oppure 031.640749.