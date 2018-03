Nuova ondata di maltempo in arrivo al Centro Nord. Da giovedì torna la pioggia e il freddo.

Da domani nuova ondata di maltempo a Como

La breve pausa primaverile sta per terminare perché è in arrivo una nuova perturbazione che da giovedì porterà una nuova ondata di maltempo sopratutto al Centro Nord. Lo comunicano in una nota gli esperti di 3bmeteo.com.

Domani quindi è attesa una nuova perturbazione che porterà rovesci e temporali al Centro Nord con fenomeni più intensi su Liguria, Toscana, fascia prealpina e Friuli. Generose nevicate si avranno sulla cerchia alpina mediamente dai 1000-1400m, a tratti più in basso tra Piemonte e Valle d’Aosta. Tempo discreto al Sud con tendenza a peggioramento nella seconda parte del giorno.

Nuovo peggioramento venerdì

Dalla serata di venerdì ulteriore peggioramento al Nord. Proprio questa giornata segnerà il confine tra l’arrivo di masse d’aria diverse sul Mediterraneo. Al Nord primi refoli freddi porteranno un graduale calo delle temperature che sarà più palese nel fine settimana.

Nel fine settimana aria decisamente fredda, in discesa sul bordo orientale dell’anticiclone sulla Scandinava, attraverserà molte Nazioni d’Europa. La massa d’aria, seppur più attenuata e richiamata da una bassa pressione sul Mediterraneo, raggiungerà anche l’Italia ad iniziare dalle nostre regioni settentrionali dove qui il clima tornerà ad essere invernale. Si aprirà un periodo termicamente sotto le medie del periodo.

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU