Donna soccorsa per un’intossicazione etilica.

Donna soccorsa in piazza ad Alserio

Nel pomeriggio intervento in piazza Giuseppe Mazzini, ad Alserio, per un’intossicazione etilica. E’ successo poco dopo le 15. E’ uscita un’ambulanza del Lariosoccorso di Erba, in codice giallo. Intervento richiesto per soccorrere una donna di 56 anni. Non è stato necessario il trasporto in ospedale. Sono stati allertati anche i Carabinieri.