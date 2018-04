I Jaspers lanciano il loro nuovo singolo “Tonalità”.

Due componenti della band sono comaschi

Dopo il successo di “Mr. Melody” (prodotto da Cass Lewis degli Skunk Anansie e dal Maestro Diego Maggi), e una intera stagione televisiva targata Rai 2, che li vede presenza fissa del programma domenicale “Quelli che il calcio” in qualità di band ufficiale, i Jaspers lanciano in radio il loro nuovo singolo “Tonalità”. Due componenti della band (composta da 6 elementi) sono comaschi: si tratta di Joere Olivo (di Como) e di Giuseppe Ferdinando Zito (di Erba).

Il lancio in radio

Il singolo “Tonalità” gira in radio già dal 6 aprile ed è il primo step di un percorso che culminerà nella pubblicazione del secondo album della band, in arrivo entro l’anno, e frutto della collaborazione con un nuovo team. La produzione artistica dei nuovi brani, infatti, è affidata al duo composto da Jason Rooney (producer e sound engineer dell’album di Negramaro “Amore che torni”) e Fabio B (Dj e conduttore radiofonico) cui si aggiunge l’autore Mirko Tommasi (Amoroso, Scanu) che collabora alla stesura e ai testi di alcuni dei singoli di prossima uscita.

Il nuovo brano

“Tonalità”, il cui autore e compositore è Fabrizio Bertoli, è un brano originale, leggero e delicato nella struttura e nell’arrangiamento, che racconta della profondità e varietà di ogni essere umano in accordo o in dissonanza con gli atri che lo circondano, della scelta di essere intonati o stonati rispetto al resto del mondo.

Il videoclip

Il tema è affrontato da Jaspers in maniera ironica e divertente e il videoclip del brano, realizzato da Stefano Bertelli in stop-motion con sola carta, supporta perfettamente questo stile. Il protagonista di questo singolare cartoon è un cane dalla vita sregolata, burbero e strafottente con il prossimo, un atteggiamento che lo porterà però a subire dalla “vita spericolata” che conduce, tutto ciò che lui stesso ha seminato: un ribaltamento dei ruoli che nel finale del video lo trasformerà in “vittima”, costringendolo ad accettare di vivere in modo più corretto. Qui trovate il video di “Tonalità”.

Pop rock elettronico

“Tonalità” è il proseguimento naturale di un percorso iniziato con i singoli “Mastica” e “Mr Melody”, partendo dall’hard rock e passando attraverso il pop rock di stampo elettronico, per arrivare a cogliere le influenze “indie” della nuova canzone italiana e il “mainstream” dai suoni moderni e freschi delle hit internazionali.