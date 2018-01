Enerxenia, società di vendita gas e energia elettrica del gruppo Acsm Agam, mette in guardia gli erbesi visti i numerosi tentativi di truffa che sono stati segnalati nella zona.

“Tutti gli agenti hanno un tesserino”

“Enerxenia – si legge nel comunicato stampa – ricorda che gli agenti che operano per nostro conto sono tenuti ad esibire il tesserino di riconoscimento, a fornire il proprio nome e che la loro identità è verificabile agli sportelli o anche chiamando il numero verde 800.742.999. Enerxenia, storico punto di riferimento del territorio nel settore dell’energia, è comunque sempre a disposizione dei cittadini e dei clienti per ogni chiarimento e necessità in materia di fornitura di gas e luce”.