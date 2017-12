(Eupilio) Dalla piccola Yris alla trisnonna Teresa: 87 anni di differenza e in mezzo cinque generazioni.

Famiglia da record alla quinta generazione

E’ una storia davvero eccezionale quella di Yris Scalzo, nata lo scorso 21 aprile, che può vantare di essere presa tra le braccia addirittura dalla sua trisnonna.

A dare alla luce la piccola di casa è stata Martina Tolone. La neo mamma è giovanissima, ha 15 anni, ed è iscritta al primo anno dell’istituto Pessina. Il papà è l’altrettanto giovane Mirko Scalzo, che compirà 19 anni a breve.

A raccontare la storia è la nonna materna di Yris, Roberta Petracchini, 41 anni di Eupilio: “Questa nascita ci ha riempiti di gioia. Gli occhioni di Yris ci rubano il cuore. E’ un piccolo angelo: piange solo quando ha fame o quando vuole essere cambiata”.

Non nasconde che all’inizio c’è stato lo stupore di scoprire che sua figlia Martina, adolescente, sarebbe diventata presto madre: “Finché non è venuta alla luce la mia nipotina, non ci credevo”.

La sorpresa di aspettare un bambino a 15 anni

E’ stata una sorpresa per tutti: “Martina aveva avuto problemi con un batterio e stava facendo una serie di controlli. Le hanno prescritto un’ecografia addominale e lì abbiamo scoperto che aspettava un bambino”.

La più spaventata era proprio Martina, “poi la situazione, piano piano, si è sistemata. Le sono sempre stata accanto e le ho sempre detto di non preoccuparsi – racconta la giovane nonna – E lo stesso per Mirko. A tutti questa nascita ha portato grande serenità”.

Anche per nonno Giuseppe Tolone, che si è proprio sciolto di fronte alla nipotina appena nata: “Abbiamo fatto tutti un bel pianto di gioia. Martina è stata seguita dall’équipe del reparto di Ostetricia e Ginecologia del Fatebenefratelli di Erba. Vista la sua giovane età è stata la mascotte di tutti. E’ stato un parto lungo e difficile, ma non le hanno mai fatto mancare il supporto professionale e umano”, continua nonna Roberta.

La gioia è anche quella di Mariachiara, 12 anni, sorella di Martina, felice di essere diventata zia: “Era al settimo cielo e raccontava di Yris a tutte le sue amiche”.

La gioia della trisnonna

Attorno alla piccola si è stretta tutta la famiglia, a portare aiuto e sostegno: “Siamo alla quinta generazione. Un vero record. A completare il quadro ci sono mio papà Giuliano, bisnonno a 61 anni, e sua mamma Teresa. La trisnonna vanta 15 nipoti, 13 bisnipoti e ora anche Yris. Per lei è stata davvero una grande sorpresa: è orgogliosa e quando mia mamma Antonella la porta a bere il caffè lo racconta a tutti. Insomma, non avrebbe mai creduto di poter tenere in braccio la figlia della sua bisnipote”.

Mamma Martina si sta ancora riprendendo dalle fatiche del parto. Dopo aver dato alla luce la sua piccola è rimasta ricoverata al Fatebenefratelli per una settimana e ha fatto ritorno nella casa di Eupilio lo scorso 28 aprile: “Le stiamo tutti vicini. Noi e Mirko non le facciamo mancare nulla. Riprenderà a poco a poco la sua routine, anche perché a settembre dovrà ricominciare con la scuola”, chiude Roberta felice per la sua famiglia da record.

(Giornale di Erba, 6 maggio 2017)