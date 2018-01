Farà il giro del mondo a piedi in mille giorni, attraversando 30 Stati e percorrendo 30mila chilometri.

Il giro del mondo a piedi: “Un progetto nato dalla voglia di scoprire il mondo”

Un 24enne di Anzano del Parco, Claudio Moja, sta organizzando da oltre un anno e mezzo il suo viaggio a piedi in mille giorni. Partirà il prossimo aprile e starà via circa tre anni.

“Mi porterà a scoprire i miei limiti, mentali e fisici, per sentirmi libero, alla scoperta di culture, di modi di vivere, modi di pensare differenti, ragioni diverse che si danno alla vita – spiega Moja – Per dare il giusto valore alla vita dando il meglio di me ogni giorno e mettendolo a disposizione del mondo”.

Sul Giornale di Erba in edicola da oggi, 27 gennaio 2018, l’intervista e il progetto del viaggio.

