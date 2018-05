Il Presidente del Consiglio regionale della Lombardia Alessandro Fermi ha ricevuto oggi a Palazzo Pirelli il Comandante della Legione Carabinieri Lombardia generale Teo Luzi.

Fermi riceve il generale Teo Luzi: “Potenziare presidi sui territori”

Si è fatto il punto sulla sicurezza e sugli interventi di contrasto alla criminalità nel territorio regionale, con attenzione particolare al problema dell’immigrazione e al pericolo di attentati terroristici. “In particolare grande evidenza –ha detto Alessandro Fermi – è stata data alla necessità di consolidare quel modello di grande collaborazione tra tutte le Forze dell’ordine e le istituzioni che in Lombardia da diversi anni sta dimostrando di funzionare in modo efficiente e puntuale, rappresentando un esempio significativo per il Paese. Ho sottolineato la necessità di potenziare i presidi anche e soprattutto sui territori provinciali della nostra regione, coinvolgendo direttamente i Comuni e estendendo i protocolli d’intesa già esistenti tra sindaci e Comandanti delle caserme locali anche in quei territori dove ve ne è necessità e non sono stati ancora sottoscritti”.

Gli esempi nel Comasco

Fermi ha portato l’esempio degli accordi sottoscritti con i Comuni di Erba e Lurago d’Erba che hanno visto le Amministrazioni locali contribuire alla ristrutturazione della caserma ottenendo in cambio un significativo potenziamento dei servizi di sorveglianza e sicurezza.

L’iniziativa Studenti con le stellette

“Abbiamo approfondito la possibilità di coinvolgere direttamente il Comando della Legione nell’iniziativa Studenti con le stellette, che si terrà dal 26 agosto al 2 settembre presso la Fondazione Minoprio nel Comune di Vertemate con Minoprio e consiste in un corso di formazione della durata di una settimana riservato a un gruppo di 90 studenti della scuola secondaria di secondo grado. Tra le ipotesi –ha evidenziato Alessandro Fermi-, anche quella di una apposita visita alla Caserma milanese di via Moscova” ha concluso

