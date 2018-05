Anche quest’anno, in occasione della festa della mamma, Pusiano avvia alla stagione degli eventi estivi. Festa in piazza sabato 12 maggio.

Festa della mamma, gli eventi a Pusiano

Per la festa della mamma, al mattino possibilità di visita guidata all’isola dei Cipressi con la motonave Enigma con partenza alle 9 e alle 10,30.

Dalle 14, invece, esposizione di Enrica Fumagalli Cresseri dal titolo “L’Arte del ricamo”. Ma non solo. Mercatino con idee regalo per la mamma. Ci saranno fiori, torte e dolci, ricami e tanto altro.

La serata si aprirà con diverse proposte per la cena: vivaci “apericena” presso i bar della piazza, salamelle e griglia realizzate dall’Associazione Amici di Santa Maria. Oppure una cena completa presso i ristoranti del paese che aderiscono all’iniziativa.

In serata musica e divertimento

Alle 19 la serata musicale vedrà sul palco Simona Pulici e Franco Ballabio (voci) il Maestro Antonio Masciadri (Alto Sax) e Arturo Rizzo (Tenore Sax) con musica italiana e internazionale.

Il ricavato della serata sarà devoluto agli Amici di Ndugu Zangu, che sostengono una comunità in Kenia. L’iniziativa, con il patrocinio del Comune di Pusiano è realizzata in collaborazione con l’Associazione Amici di Santa Maria, l’Associazione Amici di Ndugu Zangu Onlus, ed Egirent Services.