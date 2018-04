Garden Tagliabue Il Verde si presenta in video.

Garden Tagliabue il Verde, da 100 anni professionisti delle piante

Presenti a Erba, in provincia di Como, da generazioni, il Garden Tagliabue il Verde vanta un vastissimo assortimenti di piante. Queste, infatti, sono sia annuali, sia perenni. Tutto viene ovviamente coltivate a KM 0.

Il Video

Gli allestimenti floreali

Il negozio è in grado di offrire le migliori soluzioni per l’allestimento di qualsiasi cerimonia. Quindi sia cerimonie civili, sia religiose prestando attenzione allo stile e ai colori che meglio si adattano alla location. Vengono creati bouquet curati con molte varietà di fiori, dal più romantico al più moderno secondo i vostri gusti.

Qui potete trovare maggiori informazioni su orari e giorni di apertura.

I reparti

Il garden offre una grande varierà di reparti. Dalla vaseria alla serra, dai fiori al decor. Nei vari settori si possono trovare centinaia di idee per gli spazi verdi e per la casa, con oggetti originali da regalare in ogni occasione.

I reparti sono molto curati e vengono rinnovaii periodicamente. La sezione è ricca di proposte per arredare sia interni sia esterni. Le serre, fiore all’occhiello di Tagliabue il Verde, sono ricche di piante e fiori per ogni esigenza.

Ultimo, ma non per importanza, l’ampio spazio dedicato all’ “home decor”.

Il garden produce e posa un tappeto erboso – sia in zolle, sia in rotoli – per garantire un giardino pronto in poche ore.

La storia

La famiglia Tagliabue inizia ad operare nel verde già negli anni ’20.

La storia del garden nasce ovviamente con la passione per il fiore e per decenni rappresenta l’unica impresa florovivaistica della zona di Erba.

Gli orari

Il garden è aperto dal martedì a sabato dalle 8:30 alle 12:30, quindi dalle 14:30 alle 19.

Le domeniche e i vestivi il negozio è aperto dalle 9 alle 12:30, quindi dalle 14:30 alle 18:30.