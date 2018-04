Giornata del verde pulito a Montorfano con le associazioni, domenica 29 aprile.

La manifestazione è organizzata dalle associazioni L’Ontano, E20, Polisportiva e Il Gambero ed è in programma per domenica 29 aprile. Ci si ritroverà alle 8.30 in piazza Roma per pulire il paese dai rifiuti abbandonati. Saranno organizzate visite guidate, soprattutto per i bambini, in Riserva. Nel prato della Riserva è stata allestita una mostra artistica. La conclusione dei lavori è prevista alle 11.30 e a seguire ci sarà un rinfresco per tutti.

La Giornata del verde pulito è patrocinata dal Comune, dal Parco Valle Lambro e dalla Riserva naturale del Lago di Montorfano. In caso di maltempo, la manifestazione sarà annullata.